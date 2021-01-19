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City of Meridian Arrest Report January 19, 2021

Docket 2
Docket 2(wtok)
Published: Jan. 19, 2021 at 1:56 PM CST|Updated: 42 minutes ago
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MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

NAMEYEAR OF BIRTHADDRESSCHARGE
EDDIE DAVIS JR19892156 KNOX RD MERIDIAN, MSRESISTING ARREST
PATRICK PATTERSON1968285 COUNTY ROAD 2900 GUNTOWN, MSDUI OTHER;
POSSESSION OF PARAPHERNALIA
JEFFERY E JONES
19831208 AYCOCK RD MERIDIAN, MSDUI
DILLAN T LONG19987105 10TH CT MERIDIAN, MSDUI OTHER;
POSSESSION OF PARAPHERNALIA
CHRISTINE ZORGER19785202 MINI FARM RD MERIDIAN, MSDISORDERLY CONDUCT
OLAJUWON ADAMS19902252 42ND AVE MERIDIAN, MSDISORDERLY CONDUCT
IZHAUN BELL2001701 71ST PL MERIDIAN, MSPOSSESSION OF MARIJUANA
ALAZAYA A JONES2000207 BINGHAM ST NEWTON, MSPOSSESSION OF MARIJUANA
OLAJUWON ADAMS19902252 42ND AVE MERIDIAN, MSDISORDERLY CONDUCT
CIERRA L JENNINGS19858697 KING RD BAILEY, MSDISORDERLY CONDUCT;
DISTURBANCE OF A BUSINESS
JOHNATHAN L PRICE19783009 WILLOW DR MERIDIAN, MSDUI OTHER;
POSSESSION OF PARAPHERNALIA;
DISORDERLY CONDUCT;
RESISTING ARREST
SHANTRAIL D COLE1985200 23RD ST APT B133 MERIDIAN, MSDUI REFUSAL;
POSSESSION OF MARIJUANA IN A MOTOR VEHICLE

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