City of Meridian Arrest Report January 19, 2021
Published: Jan. 19, 2021 at 1:56 PM CST|Updated: 42 minutes ago
MERIDIAN, Miss. (WTOK) -
|NAME
|YEAR OF BIRTH
|ADDRESS
|CHARGE
|EDDIE DAVIS JR
|1989
|2156 KNOX RD MERIDIAN, MS
|RESISTING ARREST
|PATRICK PATTERSON
|1968
|285 COUNTY ROAD 2900 GUNTOWN, MS
|DUI OTHER;
POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|JEFFERY E JONES
|1983
|1208 AYCOCK RD MERIDIAN, MS
|DUI
|DILLAN T LONG
|1998
|7105 10TH CT MERIDIAN, MS
|DUI OTHER;
POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|CHRISTINE ZORGER
|1978
|5202 MINI FARM RD MERIDIAN, MS
|DISORDERLY CONDUCT
|OLAJUWON ADAMS
|1990
|2252 42ND AVE MERIDIAN, MS
|DISORDERLY CONDUCT
|IZHAUN BELL
|2001
|701 71ST PL MERIDIAN, MS
|POSSESSION OF MARIJUANA
|ALAZAYA A JONES
|2000
|207 BINGHAM ST NEWTON, MS
|POSSESSION OF MARIJUANA
|OLAJUWON ADAMS
|1990
|2252 42ND AVE MERIDIAN, MS
|DISORDERLY CONDUCT
|CIERRA L JENNINGS
|1985
|8697 KING RD BAILEY, MS
|DISORDERLY CONDUCT;
DISTURBANCE OF A BUSINESS
|JOHNATHAN L PRICE
|1978
|3009 WILLOW DR MERIDIAN, MS
|DUI OTHER;
POSSESSION OF PARAPHERNALIA;
DISORDERLY CONDUCT;
RESISTING ARREST
|SHANTRAIL D COLE
|1985
|200 23RD ST APT B133 MERIDIAN, MS
|DUI REFUSAL;
POSSESSION OF MARIJUANA IN A MOTOR VEHICLE
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