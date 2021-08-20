Marriage License August 13-19, 2021
Published: Aug. 20, 2021 at 4:41 PM CDT|Updated: 1 hour ago
MERIDIAN, Miss. (WTOK) -
|Marriage License August 13-19, 2021
|Torrin Brett Young, 56; Meridian, MS and Anita Michelle Grace (Downing), 55, Meridian, MS
|Edward Kevin Crosby, 49; Lawrence, MS and Angela Gayle Barksdale (Schiltz), 48; Meridian, MS
|Kevin Dewayne, Herrington; 31; Meridian, MS and Ashton Tegetta Herrington (Tew), 30; Meridian, MS
|Noah Del Davis, 25; Meridian, MS and Sarah Katherine Sprabery, 25; Meridian, MS
|Willie Mae Ford, 58; Meridian, MS and Stacy Pratt (Burrage), 50; Meridian, MS
|Corey Deshun Seals, 31; Meridian, MS and Shaquandra Arielle Grace, 29; Meridian, MS
|Wilfred Jesse Nofire, 42; Meridian, MS and Staci Renee’ Hillhouse, 44; Meridian, MS
Copyright 2021 WTOK. All rights reserved.