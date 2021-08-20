Advertisement

Marriage License August 13-19, 2021

Marriage License
Marriage License(wtok)
By WTOK Staff
Published: Aug. 20, 2021 at 4:41 PM CDT|Updated: 1 hour ago
Email This Link
Share on Pinterest
Share on LinkedIn

MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

Marriage License August 13-19, 2021
Torrin Brett Young, 56; Meridian, MS and Anita Michelle Grace (Downing), 55, Meridian, MS
Edward Kevin Crosby, 49; Lawrence, MS and Angela Gayle Barksdale (Schiltz), 48; Meridian, MS
Kevin Dewayne, Herrington; 31; Meridian, MS and Ashton Tegetta Herrington (Tew), 30; Meridian, MS
Noah Del Davis, 25; Meridian, MS and Sarah Katherine Sprabery, 25; Meridian, MS
Willie Mae Ford, 58; Meridian, MS and Stacy Pratt (Burrage), 50; Meridian, MS
Corey Deshun Seals, 31; Meridian, MS and Shaquandra Arielle Grace, 29; Meridian, MS
Wilfred Jesse Nofire, 42; Meridian, MS and Staci Renee’ Hillhouse, 44; Meridian, MS

Copyright 2021 WTOK. All rights reserved.

Most Read

Portion of a building fell into the road during demolition
Demolition goes wrong on Front Street
Mississippi Governor Tate Reeves
Reeves stands firm on denying mandates; says he won’t ‘politicize the virus’
Train derails in Russell, Miss.
Freight train derails in Russell
The Lauderdale County School District voted to implement a mask mandate in a board meeting...
COVID cases cause school wide concerns
Mississippi Sen. Roger Wicker has tested positive for COVID-19. His office issued a statement...
Wicker tests positive for COVID-19

Latest News

Craig Hitt is Meridian's new community development director.
Hitt named Meridian’s Community Development Director
Commander Robert Lanane assumes command.
Change of command at NAS Meridian
Marriage License
Marriage License August 6 -12, 2021
Marriage License
Marriage License July 30-August 5, 2021