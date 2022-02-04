Marriage License January 28-February 2, 2022
Published: Feb. 4, 2022 at 4:24 PM CST|Updated: 1 hours ago
MERIDIAN, Miss. (WTOK) -
|Marriage License January 28-February 2, 2022
|Dante Marquez Bender, 31; Meridian, MS and Brittany Bettina Jones (Anderson), 31; Meridian, MS
|Titiana Shantrice (Tinsley), 34; Meridian, MS and Nakeycha Phylis Anderson,43; Meridian, MS
|Thomas Vance Marshall, 30; Meridian, MS and Susan Caitlyn Vega (Boykin), 28; Meridian, MS
|James Houston Chance Anderson, 24; Meridian, MS and Leah Marie Burns, 25; Collinsville, MS
|Joshua Cory Bishop, 35; Lauderdale, MS and Sandy Diann Staniscavage (Chandler) 43; Meridian, MS
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