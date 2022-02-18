Marriage License February 11-17, 2022
Published: Feb. 18, 2022 at 4:28 PM CST|Updated: 20 minutes ago
MERIDIAN, Miss. (WTOK) -
|Marriage License February 11-17, 2022
|Quinlan Ramod Jenkins, 22; Collinsville and Alexis Renee’ Diane (Taylor), 19; Meridian, MS
|Linley Dukes, 58; Meridian, MS and Angela Denise Jordan, 50; Meridian, MS
|Bradley Patrick Walton, 37; Decatur, MS , Melanie Deigh Williams (Eaves), 35; Meridian, MS
|Lathein Deshawn Watson, 43; Meridian, MS and LaToya Odessa (Clayton), 42; Meridian, MS
|Edward Stephen Campbell, 52; Meridian, MS and Roshanda LaToya (Thames); Meridian, MS
|Paul Edward Hartley, Jr., 49; Meridian, MS and Patricia Ann Hill (Ivy), 48; Meridian, MS
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