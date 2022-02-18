Advertisement

Marriage License February 11-17, 2022

Marriage License
Marriage License(wtok)
By WTOK Staff
Published: Feb. 18, 2022 at 4:28 PM CST|Updated: 20 minutes ago
Email This Link
Share on Pinterest
Share on LinkedIn

MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

Marriage License February 11-17, 2022
Quinlan Ramod Jenkins, 22; Collinsville and Alexis Renee’ Diane (Taylor), 19; Meridian, MS
Linley Dukes, 58; Meridian, MS and Angela Denise Jordan, 50; Meridian, MS
Bradley Patrick Walton, 37; Decatur, MS , Melanie Deigh Williams (Eaves), 35; Meridian, MS
Lathein Deshawn Watson, 43; Meridian, MS and LaToya Odessa (Clayton), 42; Meridian, MS
Edward Stephen Campbell, 52; Meridian, MS and Roshanda LaToya (Thames); Meridian, MS
Paul Edward Hartley, Jr., 49; Meridian, MS and Patricia Ann Hill (Ivy), 48; Meridian, MS

Copyright 2022 WTOK. All rights reserved.

Most Read

Officer John Ruffin was just recently sworn in by Police Chief Deborah Young.
Meridian Police Dept. mourns death of officer
2 people injured after building collapses in Macon, Mississippi
2 people severely injured after building collapses in Macon, Mississippi
2 people and their dogs shot at Scott Co. home; Police searching for suspect in gray vehicle
After unknowingly giving escaped murderer Michael "Pretty Boy Floyd" Wilson a ride, Tiffany...
‘You’re going to die or get in the trunk’: Woman recalls harrowing account after giving escaped murderer a ride
A house in the 3700 block of North Hills Street was damaged in an overnight fire.
House on North Hills Street damaged by fire

Latest News

Divorce Docket
Divorce Report February 11-17, 2022
The five women integrated Meridian High School in 1965.
The Meridian Five of ‘65
Salvation Army of Meridian's new location on 25th Ave. will serve as a community center.
Progress underway at new Salvation Army of Meridian facility
Flooding on North Hills Street
Meridian City Council approves preparation of grant papers for North Hills Street