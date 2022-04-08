Marriage License March 25-31, 2022
Published: Apr. 8, 2022 at 4:00 PM CDT|Updated: 4 hours ago
MERIDIAN, Miss. (WTOK) -
|Marriage License March 25-31, 2022
|Jacob Clarke Munn, 27; Meridian, MS and Christina Blake Barham, 25; Meridian, MS
|Frederick Rodriequiz Hayes, 41; Meridian, MS and Chastidi Donta Jennings, 30; Meridian, MS
|Kevin John Espey, 58; Collinsville, MS and Ronda Lynelle Smith (Davis), 57; Collinsville, MS
|Tyler Michael Carney, 28; Lauderdale, MS and Amanda Grace Collins, 30; Lauderdale, MS
|Jonathan Raeshone Sims, 41; Meridian, MS and Shaterika Lynette Burrage, 40; Meridian, MS
|Earnest James Jones, Jr. 46; Meridian, MS and Margaret Lorraine Williamson, 52; Meridian,MS
|Julie Yvonne Lanham, 31; Collinsville, MS and Angela Renay Creighton (Johnston), 34; Collinsville, MS
|Donqual Qumane Fifer, 19; Walnut Grove, MS and Christine Michelle Bradford, 29; Walnut Grove, MS
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