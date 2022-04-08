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Marriage License March 25-31, 2022

Marriage License
Marriage License(wtok)
By WTOK Staff
Published: Apr. 8, 2022 at 4:00 PM CDT|Updated: 4 hours ago
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MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

Marriage License March 25-31, 2022
Jacob Clarke Munn, 27; Meridian, MS and Christina Blake Barham, 25; Meridian, MS
Frederick Rodriequiz Hayes, 41; Meridian, MS and Chastidi Donta Jennings, 30; Meridian, MS
Kevin John Espey, 58; Collinsville, MS and Ronda Lynelle Smith (Davis), 57; Collinsville, MS
Tyler Michael Carney, 28; Lauderdale, MS and Amanda Grace Collins, 30; Lauderdale, MS
Jonathan Raeshone Sims, 41; Meridian, MS and Shaterika Lynette Burrage, 40; Meridian, MS
Earnest James Jones, Jr. 46; Meridian, MS and Margaret Lorraine Williamson, 52; Meridian,MS
Julie Yvonne Lanham, 31; Collinsville, MS and Angela Renay Creighton (Johnston), 34; Collinsville, MS
Donqual Qumane Fifer, 19; Walnut Grove, MS and Christine Michelle Bradford, 29; Walnut Grove, MS

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