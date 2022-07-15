Marriage License July 8-14, 2022
Published: Jul. 15, 2022 at 1:11 PM CDT|Updated: 7 minutes ago
MERIDIAN, Miss. (WTOK) -
|Marriage License July 8-14, 2022
|Jordan Isaiah Weir, 21; Rose Hill, MS and Brailyn Leigh Hart, 20; Waveland, MS
|Marcqus Sentrell Collins, 37; Meridian, MS and Carmeisha Tri’Sha Robert, 30; Meridian, MS
|Skyler William McNeely, 27; Meridian, MS and Cristal Renee Wright, 27; Meridian, MS
|David Ray Roach, 42; Meridian, MS Jamie Robyn Stockman (Koch), 35; Meridian, MS
|Amber N’Spire Walker, 34; Meridian, MS and Carvan Lorraine Carter, 41; Meridian, MS
|Clifford Scott Joyner, 41; Lauderdale, MS and Ashley Brooke Spears, 38; Collinsville, MS
|Lester Lee Williams, 72; Meridian, MS and Crystal Denise Duke, 63; Charlotte, NC
|Justin Paul Latham, 24; Meridian, MS and Jaylynn Alexis Burrell, 21; Meridian, MS
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