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Marriage License July 8-14, 2022

Marriage License
Marriage License(wtok)
By WTOK Staff
Published: Jul. 15, 2022 at 1:11 PM CDT|Updated: 7 minutes ago
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MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

Marriage License July 8-14, 2022
Jordan Isaiah Weir, 21; Rose Hill, MS and Brailyn Leigh Hart, 20; Waveland, MS
Marcqus Sentrell Collins, 37; Meridian, MS and Carmeisha Tri’Sha Robert, 30; Meridian, MS
Skyler William McNeely, 27; Meridian, MS and Cristal Renee Wright, 27; Meridian, MS
David Ray Roach, 42; Meridian, MS Jamie Robyn Stockman (Koch), 35; Meridian, MS
Amber N’Spire Walker, 34; Meridian, MS and Carvan Lorraine Carter, 41; Meridian, MS
Clifford Scott Joyner, 41; Lauderdale, MS and Ashley Brooke Spears, 38; Collinsville, MS
Lester Lee Williams, 72; Meridian, MS and Crystal Denise Duke, 63; Charlotte, NC
Justin Paul Latham, 24; Meridian, MS and Jaylynn Alexis Burrell, 21; Meridian, MS

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