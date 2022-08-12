Marriage License August 5-11, 2022

Marriage License
Marriage License(wtok)
By WTOK Staff
Published: Aug. 12, 2022 at 4:07 PM CDT|Updated: 1 hour ago
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MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

Marriage License August 5-11, 2022
Monish Anasari, 25; Meridian, MS and Jasmin Nicole Perez (Gillies)
Kendrick Twain Phillips, 36; Dallas, TX and Adrain Lashana Cross, 35; Meridian, MS
Steven Ernest Crane, 50; Meridian, MS and Lisa Marie Jackson (Speed), 54; Meridian, MS
Mickel Todd Ellis, 64; Meridian, MS and Willie Ceal Hampton (Dillard), 71; Meridian, MS
Gregory Charles White, 34; DeKalb, MS and Lesslie Jes’Shae Evans, 28; Meridian, MS
Lee Authur Hall, 68; Meridian, MS and Antonett Hall (Davis), 57; Meridian, MS
Jacob Curtis Lee, 30; Collinsville, MS and Kristina Marie Snyder (Amorin), 31; Collinsville, MS
Blayke Wyatt Burkhalter, 22; Meridian, MS and Hannah Elizabeth Goodman, 19; Meridian, MS
Terry Earl Townson, 58; Meridian, MS and Carolyn Marie Hall (Johnson), 64; Meridian, MS

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