Marriage License January 27-February 2, 2023
Published: Feb. 3, 2023 at 4:31 PM CST|Updated: 31 minutes ago
|Marriage License January 27-February 2, 2023
|Michael Dru Smith, 31; Meridian, MS and Kaitlyn Joy Partridge (Partridge), 33; Meridian, MS
|Johnathan FarrellManning, 31; Collinsville, MS and Alizabeth Patricia Eaves (Oswald), 32; Collinsville, MS
|Colin Ray Mosley, 43; Meridian, MS and Katherine Rae Cook (Cook), 41; Meridian, MS
|Janerio Dwonne Bell, Jr., 25; Meridian, MS and Jalliyah Shalise Benoman, 24; Meridian, MS
|Jimmy Dewayne Rush, 29; Meridian, MS and Destiny Artazia Barnett (Barnett), 29; Meridian, MS
MERIDIAN, Miss. (WTOK) -
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