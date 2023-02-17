Marriage License February 10-16, 2023

Marriage License
Marriage License(wtok)
By WTOK Staff
Published: Feb. 17, 2023 at 11:44 AM CST|Updated: 1 hour ago
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Marriage License February 10-16, 2023
Braxton Lee Rose, 23; Hickory and Maggie Michelle Woolridge (Woolridge), 23, Calera, AL
Michael Martin Scott, 23; Meridian, MS and Aleia Nicole McLemore (Sharp), 25; Meridian, MS
Dawu Chen, 33; Marion, MS and Ye Lin (Lin), 32; Marion, MS
Matthew Richard Lenning, 25; Meridian, MS and Sarah Nicole Evans (Evans), 24; Quitman, MS
Ronald Harold Britt, 50; Meridian, MS and Jamie Marie Beasley (Hamilton), 47; Cordova, TN
Kaiden Jace Robinson, 18; Meridian, MS and Zoie Grace Roberts (Roberts), 21; Meridian, MS
Daniel Villegas-Orta, 27; Meridian, MS and Alondra Herrera (Herrera), 26; Meridian, MS
Perryon Jatayo McClelland, 27; Meridian, MS and Catelyn Nicole Eubanks (Eubanks), 20; Meridian, MS
James Darwin Humphrey, 50; Enterprise, MS and Amber Elizabeth Long (Baker), 40; Enterprise, MS
Ward Leland Martin, 60; Meridian, MS and Veronical Jean Leigh (Oliver), 58; Meridian, MS

MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

Copyright 2023 WTOK. All rights reserved.

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