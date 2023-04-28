Marriage License April 21-27, 2023

Marriage License
Marriage License(wtok)
By WTOK Staff
Published: Apr. 28, 2023 at 10:49 AM CDT|Updated: 1 hour ago
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Marriage License April 21-27, 2023
Steven Nathaniel Benton, 33; Forest, MS and Callie Meignon Riley (Flow), 32; Forest, MS
Cody Leighton Spears, 32; Meridian, MS and Holli Breann Cates (Cates), 34; Meridian, MS
Dexter Ashton Whitted, 32; Butler, AL and Amber Elizabeth Dixon (Dixon), 29; Butler, AL
Derys Eriberto Aviles-Estrada, 44; Meridian, MS and Karla Patricia Zuniga-Zelaya (Zuniga-Zelaya), 36; Meridian, MS
Joshua Caleb Roberts, 27; Meridian, MS and Miller Leigh McDaniel (Watkins), 29; Meridian, MS
Mark Ryan Goss, 32; Collinsville, MS and Brooklyn Elizabeth Williams (Williams), 21; Collinsville, MS
Michael Shane Sullivan, 30; Little Rock, MS and Ashley Marie Sullivan Williams (Williams), 29; Little Rock , MS

MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

Copyright 2023 WTOK. All rights reserved.

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