Marriage License September 22-28, 2023

Marriage License
Marriage License(wtok)
By WTOK Staff
Published: Sep. 29, 2023 at 1:27 PM CDT|Updated: 34 minutes ago
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Marriage License September 22-28, 2023
Shayla LaJeana Johnson (Johnson), 40; Brandon, MS and Renee LaShonda Williams ( Williams), 32; Hazelhurst, MS
Nilolai Frojk Figueroa, 26; Lauderdale, MS and Emily Kathleen Walker (Walker), 26; Lauderdale, MS
Trevor Dewayne Miller, 25; Meridian, MS and Kristy Marie Price (McCool), 27; Meridian, MS
Anthony Terralle Boler, 45; Meridian, MS and Robyn Shakaira Williams (Williams), 42; Meridian, MS
George Franklyn Stockman V, 37; Meridian, MS and Kellie Anne Hall (Shear), 31; Meridian, MS
Austin James Horne, 31; Meridian, MS and Maureen Ana Rosenberg (Rosenberg), 28; Meridian, MS
Andrew Blake Breland, 23; Collinsville, MS and Elizabeth Hope Hennington (Hennington), 26; Little Rock, MS

MERIDIAN, Miss. (WTOK) -

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